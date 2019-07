Allarme al Cmm, dipendenti fuori

Allarme incendio all'ex Cmm di Terni. I dipendenti della Regione hanno lasciato gli uffici dell'ex Centro Multimediale. Ancora non si conoscono le cause che hanno fatto scattare il sistema di sicurezza previsto nei casi di incendio. Da quanto appreso da alcuni dipendenti, infatti, non risulta ci siano roghi o si avverta odore di fumo, almeno da parte delle persone che sono state invitate a lasciare i rispettivi uffici. Una situazione di generale preoccupazione ha comunque giustificato l'allontanamento dalle stanze, considerando l'allarme scattato e i rispettivi protocolli di sicurezza da rispettare in questi casi. Ora si dovrà stabilire cosa sia realmente accaduto. Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA