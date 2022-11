Giovedì 17 Novembre 2022, 09:03

TERNI Dopo un lunghissimo periodo di buio durato quasi 12 anni si vede una luce in fondo al tunnel. Una luce che finalmente si avvicina a grande velocità. Con una gara lampo, infatti, il Comune di Terni conta di individuare entro 15 giorni la ditta che inizierà i lavori per demolire il vecchio Verdi e realizzare il nuovo teatro comunale. «Un giornata storica», commenta con entusiasmo la vicesindaca Benedetta Salvati. Gli ultimi ostacoli sono stati superati e sul tavolo ci sono le risorse necessarie per completare i due stralci di lavori che Palazzo Spada ha programmato per il nuovo teatro Verdi. Comprensibile l'entusiasmo considerando che il Verdi è chiuso dal lontano 16 gennaio 2011, quando l'allora assessore ai lavori pubblici Silvano Ricci decise di avviare dei controlli all'indomani dell'ennesimo crollo nel giro di pochi giorni, prima un pezzo di cornicione poi un pannello del foyer. Ora, dopo 12 anni il cantiere per rifare il Verdi sta per vedere la luce, escludendo ovviamente colpi di scena come nel 2017, quando i lavori appaltati per restaurare il teatro vennero stoppati a pochi giorni dall'inizio dell'intervento per decisione dell'allora assessore ai lavori pubblici Sandro Corradi.

LA SVOLTA

Si inizia dalla demolizione della parte del teatro retrostante la facciata, delimitata proprio dal 2017 in prospettiva dell'avvio dei lavori poi stoppati. Poi, si proseguirà con il ridotto e il tetto, mentre per la demolizione e ricostruzione della torre scenica si dovrà attendere il secondo stralcio del lavori che è già in agenda e verrà appaltato entro la fine dell'anno. La svolta tanto attesa è arrivata ieri con il via libera della giunta al progetto esecutivo. «I costi dell'intervento - spiega la vicesindaca Salvati - sono stati adeguati agli ultimi aumenti e ammontano complessivamente a 8.166.783,03. La gara sarà una gara europea a procedura aperta telematica e ci saranno 15 giorni di tempo per la presentazione delle offerte. L'intervento complessivo sarà attuato in due stralci funzionali. Il primo stralcio, al quale si darà il via immediatamente, usufruisce anche di un cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni di 2,3 milini di euro. Per il finanziamento del secondo e ultimo stralcio funzionale per un importo di 11 milioni il Comune come noto - ha ottenuto un contributo a valere sulla Linea di Finanziamento Rigenerazione Urbana per l'annualità 2021 poi confluito nel Pnrr. Si potrà quindi procedere ai lavori di realizzazione del nuovo teatro nei due stralci in continuità. Anche per questo secondo stralcio le procedure per l'affidamento dell'appalto integrato saranno effettuate entro la fine dell'anno».