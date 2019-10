Civitella del Lago, cane e padrone in un dirupo. Salvi grazie all'elicottero Saf

Per trarre in salvo un uomo e il suo cane, finiti accidentalmente in un dirupo nei boschi intorno a Civitella del Lago nel comune di Baschi (Terni) nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago in dotazione al gruppo Saf – Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Terni che in appoggio ai colleghi di Orvieto è intervenuto sul posto.



L'uomo si era avventurato tra gli alberi, in una zona particolarmente impervia, alla ricerca del proprio cane che si era allontanato da lui, per poi finire insieme all'animale in un dirupo; non riuscendo però a risalire, ha così allertato i Vigili del Fuoco che lo hanno rintracciato in breve tempo grazie alle indicazioni fornite.



Il cane e il proprio padrone – entrambi non hanno riportato ferite - sono stati tratti in salvo tramite l'elicottero Saf. © RIPRODUZIONE RISERVATA