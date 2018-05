CITTA' DI CASTELLO - Un uomo di 58 anni è morto cadendo nel fiume Tevere dove si era recato per andare a pesca. L'uomo, malato di Parkinson, era andato a pescare in bicicletta come faceva di solito. Non vedendolo rientrare in casa, alle 23,30 del Primo maggio, la moglie ha dato l'allarme. Poco prima delle due di notte è stata trovata la bicicletta, un'ora dopo i vigili del fuoco hanno ripescato il corpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della Compagnia di CIttà di Castello.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:59



