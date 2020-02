CITTÀ DI CASTELLO - Il cadavere di una donna di circa 60 anni è stato trovato nella prima mattina di sabato da un passante lungo il Tevere.



Immediata la richiesta di soccorso: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Per la donna non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. Indagini in corso per stabilire le cause della morte e anche se la morte sia arrivata nella zona in cui è stata ritrovata oppure la corrente del fiume la spinta fino a quel punto. © RIPRODUZIONE RISERVATA