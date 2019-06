Città di Castello, trovati morti in auto i turisti scomparsi

CITTA' DI CASTELLO - Sono stati trovati morti giovedì pomeriggio i due turisti francesci, moglie marito, di cui si erano perse le tracce lunedì 3 giugno. I due avevavo affittato una Yaris e le ultime coordinate portavano a Bocca Trabaria. E proprio nella zona di Bocca Trabaria l'elicottero dei vigili del fuoco alzato in volo da Roma ha individuato l'auto in una scarpata. I due sarebbero morti in seguito all'uscita di strada dell'auto. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA