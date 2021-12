Città di Castello, auto contro furgone: muore un anziano

CITTA' DI CASTELLO Un anziano di 80 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in via delle Terme all'incrocio con via Togliatti. La vittima è un uomo nato nel 1940 che si trovava alla guida di una vecchia Fiat Uno che, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata conun furgone per le consegne di pacchi e posta privata. L'impatto, per la piccola utilitaria, è stato violentissimo. Sul posto 118 e vigili del fuoco,ma quando i soccorsi sono arrivati per l'anziano non c'era più nulla da fare. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata.