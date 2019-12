Città di Castello, incendio in casa muore anziana

CITTÀ DI CASTELLO - Una donna di 82 anni è morta nella notte della vigilia di Natale a seguito di un incendio che s'è sviluppato nella casa dove viveva sola. La squadra di castello è intervenuta intorno alle 4.50 per un incendio. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco l'incendio si sarebbe sviluppato da n divano e la signora è stata ritrovata vicino al bagno dove c'era l'acqua aperta. Probabilmente si era accorta ed ha tentato di spegnere l'incendio ma il fumo l'ha soffocata. L'allarme è stato. Le cause sono in fase di accertamento, sul posto anche 118 e carabinieri. La donna, stando a quanto emerge, viveva sola insieme ad un cagnolino che s'è salvato dall'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA