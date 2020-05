Città di Castello: «Correte c'è una volpe in difficoltà». Ecco cosa è accaduto

CITTÀ DI CASTELLO Volpe trovata vicino una casa a Città di Castello, è stata salvata dagli specialisti di Wld-Umbria-Centro Recupero animali Selvatici. L’intervento è andato a segno nella giornata di sabato e sull’esemplare di volpe sono in corso verifiche medico-veterinarie per accertarne l’età, le condizioni di salute e lo stato di nutrimento. L’avvicinamento di una volpe all’uomo è spesso legato alla ricerca di cibo soprattutto quando gli esemplari sono anziani e quindi l’alimentarsi diventa più agevole. Ennesimo salvataggio, quindi, da parte di Wild Umbria che continua a recuperare animali selvatici, a prendersene cura, ad indirizzarli in centri specializzati di recupero quando necessario e poi li riporta nel loro habitat. © RIPRODUZIONE RISERVATA