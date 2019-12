CITTA' DELLA PIEVE - Il cadavere di un uomo in «avanzato stato di decomposizione» è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì lungo un canale di scolo nella zona di Po' Bandino. Mistero sull'identità dal momento che per come è stato ritrovato è necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e permettere ai carabinieri di Città della Pieve, diretti dal capitano Andrea Caneschi, di dargli un nome e un cognome.



Importantissimo, in questo senso, il marsupio trovato assieme all'uomo per elementi utili alla sua identificazione. Tra le ipotesi anche quella di possibili scomparsi nella zona. Sul posto anche il 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA