Da Città di Castello a Venezia: "Ceramiche Noi" al Festival del cinema tra le mani di Tornatore

CITTA' DI CASTELLO - Un pezzo di Umbria al Festival di Venezia, tra le mani di Giuseppe Tornatore. Si tratta di un pezzo di eccellenza: "Ceramiche Noi". Dopo il festival di Cannes, dove già da anni la cooperativa è presente, da quest’anno in occasione dell’80° Festival del Cinema di Venezia, le creazioni della cooperativa, associata a Legacoop Umbria, sono state scelte dall’associazione Producer Without Borders PWB, per premiare gli artisti in gara.

Producer Without Borders è una rete globale di esperti cinematografici, legali e dell’alta finanza di cui fanno parte anche importanti produttori cinematografici americani ed ha indicato la workers buyout di Città di Castello come sponsor ufficiale di una delle serate. «È un grande onore vedere le creazioni della cooperativa Ceramiche Noi presente in uno dei Festival più prestigiosi a livello mondiale – dice Danilo Valenti, Presidente di Legacoop Umbria – è un riconoscimento al talento e alla creatività degli artisti della nostra cooperativa. Per noi è una grande soddisfazione, li abbiamo aiutati in fase di startup, li abbiamo visti crescere e questi riconoscimenti ci fanno capire che abbiamo lavorato, insieme a loro, nella direzione giusta».

Il weekend ha visto la cooperativa, rappresentata dal direttore commerciale Lorenzo Giornelli, presente all'evento di gala organizzato al Teatro La Fenice (venerdì 1 settembre) dove si sono presentati i premi ed alla cerimonia di premiazione a Palazzo Nani, domenica 3 settembre. Tra i premiati il regista italiano Giuseppe Tornatore.

«Poter essere stati al Festival di Venezia è un sogno – testimonia Lorenzo Giornelli - la presenza alla kermesse ha visto riconosciuto il lavoro per il quale abbiamo lottato fin dalla nostra nascita. Le nostre creazioni sono andate in mano a persone che mai avremmo pensato di poter solo avvicinare e invece siamo stati in un luogo magico, simbolo del lusso e dell'artigianalità Italiana come il teatro La Fenice. Abbiamo fatto un miracolo e ogni tanto dobbiamo ricordarcelo».