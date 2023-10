Venerdì 13 Ottobre 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:57

CITTÀ DI CASTELLO - Hanno rubato e devastato. Il colpo d’occhio a poche ore dal maxi furto a “Smart4”, al civico 4 di via delle Scienziate, prima periferia tifernate, restituisce l’immagine di un saccheggio in fretta e furia. Senza badare al sottile. Una porta sfondata; vetri degli espositori in frantumi; scatole a terra, cadute degli scaffali. Sembrano le conseguenze di un terremoto. Invece, da qui, la scorsa notte, è passata una banda di ladri. Professionisti, s’intuisce, che non hanno desistito nemmeno di fronte alla sirena dell’allarme, entrata in funzione quando si sono infilati nel negozio, passando dai campi vicini, facendosi strada dopo aver forzato l’ingresso posteriore. Valutati a palmi i danni all’arredamento e l’entità del bottino, in più d’uno dovrebbero essere entrati dopo le tre della scorsa notte. Ancora l’inventario della merce rubata è in corso, ma l’importo sarebbe ingente. Dagli 80-100mila euro probabilmente.

I malviventi, non dei pivellini, avrebbero portato via diverse decine di smartphone e telefonini di ultimissima generazione. Quindi si sarebbero allontanati con un mezzo, forse una macchina, forse un furgoncino, in attesa all’esterno con un complice al volante. Un’azione di pochi minuti, perfezionata nonostante l’impianto anti intrusione. All’arrivo dei proprietari e di una Volante della polizia la banda aveva fatto perdere le tracce. «Resilienza, dobbiamo fermarci qualche giorno, la parte tangibile di Smart4 è momentaneamente distrutta, ma la nostra forza ed il nostro amore per il nostro lavoro no, un paio di giorni per rialzarci e torneremo più forti di prima, garantito. Grazie per i centinaia di messaggi ricevuti», l’amaro commento postato sulla pagina Facebook del negozio. Intanto gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno iniziato la caccia alla gang, acquisendo le immagini delle telecamere della zona dove sorge la struttura commerciale. Per un’indagine alle prime battute ce n’è una chiusa dalla Polizia Locale di Magione e Perugia con l’individuazione dei responsabili di un paio di taccheggi ai danni del Centro commerciale Pesciarelli, a Magione. Quattro persone, tutte straniere, denunciate a piede libero per aver sottratto merce varia. In un caso si erano appropriate di generi di prima necessità per un importo superiore ai 200 euro. La dinamica, ricostruita grazie alla videosorveglianza, ha visto una coppia, padre e madre, coinvolgere il figlio di appena dieci anni per spingere il carrello pieno fino all’uscita. Nel secondo caso sottratti un trapano a batteria ed alimenti. Gli adulti sono in attesa di processo, il ragazzino è stato segnalato alla Procura per i minorenni.