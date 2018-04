Città di Castello, lui non smette di perseguitare la ex e finisce ai domicialiri

CITTA' DI CASTELLO - Non la smetteva di perseguitare la ex compagna con messaggi e telefonate: dopo il divieto di avvicinamento sono scattati i domicialiari.

I primi screzi familiari erano iniziati nel dicembre dello scorso anno e la situazione si era poi aggravata al punto che lei si era stata costretta a lasciare la casa in cui abitava con il compagno trasferendosi dai genitori. Ma la decisione aveva inasprito l’animo dell’ex che aveva iniziato a bersagliarla con messaggi e chiamate, così da indurre il gip di Perugia, su richiesta della Procura, ad emettere restrittivo del divieto di avvicinamento.

Ma neanche questo ha posto freno agli atteggiamenti persecutori dell’uomo che più volte ha violato le disposizioni.

La gravità della situazione ha spinto la donna a rivolgersi nuovamente alla polizia: le denunce hanno condotto il gip ad emettere gli arresti domiciliari, sono stati i poliziotti del commissariato di Città di Castello ad eseguire il provvedimento.



