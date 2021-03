Città di Castello, arrestato pregiudicato: si era reso irreperibile

CITTA' DI CASTELLO - Gli uomini del commissariato hanno arrestato un trentenne italiano disoccupato, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L'uomo, responsabile in passato di reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di stupefacenti era stato più volte segnalato all’autorità giudiziaria per le numerose violazioni della misura e, negli ultimi giorni si era reso irreperibile. Dopo una serie di ricerche gli agenti lo hanno rintracciato a Torgiano. Il trentenne aveva anche un ordine di esecuzione per la carcerazione. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato al carcere di Capanne.

