CITERNA - Un uomo è morto nel pomeriggio di lunedì travolto dall'albero che stava tagliando. Il fatto è avvenuto in località Vingone. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stata cercando di abbattere l'albero quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovolto dalla caduta dell'albero ed è morto sul colpo.