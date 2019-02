Citerna, fanno saltare il bancomat con l'esplosivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una potente carica esplosiva è stata utilizzata nella notte tra mercoledì e giovedì per far saltare il bancomat della filiale della banca Intesa San Paolo a Pistrino, nel comune di Citerna. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, del nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia insieme ai militari della stazione di Citerna per le indagini.La struttura della filiale ha subito danni significativi, non è stato ancora quantificato il bottino.Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale di Citerna Enea Paladino (Lega): «Chiederemo di nuovo al sindaco se le telecamere istallate anche nella piazza di pistrino sono funzionanti o sono finte, visto che sono stati spesi ingenti soldi pubblici per posizionarle e che sarebbero state molto utili per le indagini sulle rapine avvenute nel nostro comune negli anni passati. La questione della sicurezza pubblica non può essere presa alla leggera, l'amministrazione si deve prendere le sue responsabilità e attuare provvedimenti per combattere e arginare il problema della delinquenza».