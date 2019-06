Cisterna perde olio, paura sull'A1: sei auto in testacoda, donna colta da malore

ORVIETO - Olio sulla carreggiata, paura sull'Autostrada del Sole. Intorno alle 12.15 un autoarticolato cisterna ha perso una parte del carico all'altezza del chilometro 455 sud, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano. Una lunga macchia d'olio, che si è estesa per circa 10 chilometri sin a ridosso dell'area di servizio Tevere, che è ben presto diventata una trappola per almeno sei auto finite in testacoda. Fortunatamente nessuna particolare conseguenza per gli occupanti dei veicoli anche se una donna, probabilmente per lo spavento, è stata colta da malore ed è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 nell'area di servizio Tevere. Lunga la coda che si è formata creando disagi alla circolazione, sul posto cinque equipaggi della polizia stradale di Orvieto che hanno provveduto a fare da "safety car" alle auto che transitavano. © RIPRODUZIONE RISERVATA