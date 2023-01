Circuito dell'Olio 35° edizione, per la prima volta tennis e padel insieme. In 70 alla tappa promo alla Romita

Tennis e padel per la prima volta insieme. Grande novità per la 35° edizione del Circuito dell'Olio che, in attesa delle date ufficiali che si conosceranno i primi di febbraio, ha registrato oltre 70 giocatori alla tappa promo che si è disputata sui campi del Tennis Club Terni. Per il 2023 oltre alle 15 tappe dedicate al tennis ce ne saranno infatti 10 dedicate al padel, più relativi master. Il calendario, come detto in fase di ultimazione, sarà presentato al mondo del tennis umbro alla vigilia della prima tappa ufficiale prevista, come da tradizione, a Pasqua. Il Trofeo La Romita Tennis Club Restaurant nel frattempo ha fatto da anteprima alla 35° edizione del Circuito dell'Olio. Un torneo voluto dal comitato organizzatore presieduto da Stefano Proietti per promuovere la storica edizione di una manifestazione che è ormai tradizione del tennis umbro. Al torneo della Romita hanno partecipato oltre 70 giocatori suddivisi in due distinti tabelloni. Nella 4' categoria limitata 4.3 successo di Luciano Damiani del TC Terni su Mario Settembre del TC Todi, mentre nel tabellone 4.2/3.3 vittoria di Marco Vicario di Happy Village che si è imposto in finale su Ivan Donati del TC Terni. Due finali che hanno confermato la buona qualità vista in tutte le partite. A premiare i finalisti il Delegato del Coni di Terni nonché Consigliere Fitp Umbria Fabio Moscatelli, la presidente del TC Terni Elvira Bruni, il direttore tecnico del TC Terni Roberto Conti, Monica Belliomini in rappresentanza de La Romita Tennis Club Terni main sponsor della manifestazione e le Giudici Arbitro Silvia Cucchieri e Antonella Lucarelli. Il master conclusivo del torneo di tennis si terrà al Country Sporting Bastia, mentre il master del padel si terrà a Terni in un circolo ancora da decidere. La tappa promo del padel si terrà il 25-26 febbraio sui campi del Panoramic Padel a Colle dell'oro. Il comitato organizzatore è formato da: Federica Calzibelli consigliere FITP Umbria, Donatella Pellerucci delegato provinciale FITP Terni, Fabio Moscatelli consigliere FITP Umbria e delegato Padel Umbria e Alessandro Crisostomi direttore circuito Padel.