Domenica 13 ottobre ai è svolta torna la manifestazione podistica “Circuito dellʼAcciaio” organizzata dall’Amatori Podistica Terni, nei suoi due percorsi : competitiva e non di km 15,200 e per i meno allenati di km 5,00 km. Questa storica iniziativa e’ nata nel lontano 1976 per rinverdire i fasti legati al centauro ternano Libero Liberati, che dalle sue prime vittorie sul Circuito dell'Acciaio passò a quelle sui circuiti di mezzo mondo.

Questi i risultati della corsa

563 Iscritti totali competitivi e non

Classifica maschile :

1 DANIELE PETRINI - #ILOVERUN ATHLETIC TERNI - 50'38"

2 EL BARTALI ABDELAZIZ - G.S. AMLETO MONTI - 51'21"

3 EGIDIO SERANTONI - AMATORI PODISTICA TERNI - 51'33"'

Classifica femminile :

1 TANIA PALOZZI - ILOVERUN ATHLETIC TERNI - 1H00'17"

2 GLORIA GUERRINI - CUS PERUGIA - 1H00'51

3 FABIOLA CARDARELLI- GRIFO RUNNERS PERUGIA -1H02'43"

Classifica gruppi:

1 - Ternana marathon

2- Podistica Myricae

3- I Love Run

4- Podistica Carsulae

5- Runners San Gemini

Il Circuito dell’acciaio e’ reso possibile grazie alle Istituzioni, al Gold sponsor “Acea” e da alcune attività commerciali della provincia; segue il grande successo ottenuto a fine agosto con il Run and Walk By night di beneficenza e anticipa, con il suo lungo percorso organizzativo, la Maratona di San Valentino prevista a febbraio 2020, appuntamento di punta degli eventi Valentiniani che richiama migliaia di turisti da fuori regione e dall’estero.

