«La sagra è a rischio, non so se la faremo. So con certezza che tanti piccoli centri rischiano di dover fermare gli eventi ed è un danno perché le sagre alimentano il turismo». Corrado Isidori, presidente della pro loco di Collicello, è un fiume in piena. La sagra del paese dell’amerino, che va avanti da vent’anni, è a rischio, come del resto lo sono tutti i piccoli eventi messi a dura prova dalle rigide regole della circolare Gabrielli. «Troppe le difficoltà legate ad una legge fatta per le grandi città - dice Isidori - che non può essere applicata in paesi di 150 persone. Ormai tutto gira intorno a un profitto, con architetti, ingegneri, società che si occupano di sicurezza che prendono soldi dalle piccole pro loco. A queste condizioni la sagra non la faccio, non vedo la ragione per fare volontariato per tre mesi per pagare questa gente. Dai Comuni non arriva alcun aiuto e in una situazione in cui mi devo prendere le responsabilità e rischio pure la galera, rimettendo di tasca mia 5 o 6mila euro, preferisco fermarmi». Anche a Collicello da un paio di mesi si lavora per capire se poter andare avanti con la tradizionale sagra paesana. Oggi la pro loco ha un incontro con i vigili del fuoco, forse decisivo per il destino dell’evento. «E’ tutto assurdo - insiste Isidori - qui non si tratta di andare fuori legge ma di contestualizzare regole che stanno mettendo in ginocchio i paesi di tutta Italia». Alla richiesta di Roberto Spoldi, della Pro Loco di Portaria, anch’essa messa a dura prova dalla circolare Gabrielli, di un intervento della Regione, si associa Daniele Marcelli, capogruppo della minoranza al Comune di Avigliano Umbro. «Sagre paesane e rievocazioni storiche non possono morire di burocrazia - dice - la Regione intervenga per un adeguamento della circolare Gabrielli. Ogni anno centinaia di associazioni e migliaia di volontari in tanti borghi umbri dedicano un grande impegno all’organizzazione delle manifestazioni. La politica, dalla Regione ai parlamentari umbri, ha il dovere di salvaguardare sagre e rievocazioni storiche cercando una rapida e definitiva soluzione». Marcelli, che come volontario di protezione civile è impegnato con la sagra di Avigliano, evento come gli altri alle prese con le nuove regole, definisce «assurdi i costi per steward, sicurezza, ambulanze e per il piano di evacuazione». Convinto che «non ha senso paragonare la sagra di paese agli eventi delle metrop

