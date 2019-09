Ciprini: «Non può essere Fora il nostro candidato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tiziana Ciprini, perugina, deputata al secondo mandato, fa il punto sulle trattative rossogialle.«Sicuramente la prima, nessun candidato di partito a presidente. Quello che Di Maio ha voluto proporre è un modonuovo di fare politica, affrancato dalle contrapposizioni dei partiti e che sappia radunare le migliori sinergie civichedella regione, in termini di competenze ed entusiasmo. L’Umbria in questo caso sarebbe un terreno ideale disperimentazione».«Il messaggio di apertura è stato chiaro, prendere o lasciare: nessuna interferenza della vecchia politica e deisoliti noti in Umbria. Tutti i partiti facciano un passo indietro per far fare un balzo in avanti alla nostra regione.Il m5s non è interessato alla spartizione di assessorati e poltrone. Siamo invece interessati a sostenere una giuntacivica su temi programmatici per la rinascita delle comunità locali. Il progetto del patto civico per l’Umbria ha sensosolo se le forza politiche che intendano appoggiarlo concorrono insieme per fare il bene della regione e nongareggiano solo contro qualcuno, in questo caso la Lega. Ricordo infatti, in primis a me stessa, che quando il M5Saveva tutti contro per contrastarne l’ascesa, siamo arrivati al governo di questo paese nel 2018. In tal senso lanciol’alert: si stringano alleanze per fare al meglio le cose, non contro qualcuno. Altrimenti c’è l’effetto boomerang».«Premetto che non conosco Fora personalmente, quindi la mia non intende essere una valutazione sulla persona. Ritengo di no per 2 motivi: il primo è che è incompatibile con le nostre regole di candidatura perché è rinviato a giudizio per frode nelle forniture alle mense scolastiche. Il secondo perché viene dal mondo delle cooperative e io personalmente ho denunciato più volte in Parlamento le distorsioni del rapporto patologico e affaristico coop/mondo politico locale che tanto hanno danneggiato il nostro tessuto territoriale. Quindi per me si deve trovare qualcuno di veramente innovativo, fuori dai soliti giochi di potere e sottopotere».«Il dialogo viene gestito dal capo politico Di Maio che si è riservato di interloquire in prima persona, come recita ilnostro statuto - ratificato di recente dalla nostra base - che prevede la facoltà del capo politico di proporreeventuali alleanze con liste civiche, sotto la sua diretta supervisione».