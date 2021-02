Cinzia Frosoni e Michela Lo Pinto vincono la selezione di “Lady chef"

TERNI - La prova ai fornelli è durata una intera mattinata. Un contest organizzato dall’associazione provinciale cuochi della provincia di Terni, volto a selezionare “Lady chef” per contendersi un posto al campionato nazionale tutto al femminile. Cinzia Frosoni e Michela Lo Pinto si sono aggiudicate l’accesso alla prova regionale che si disputerà il prossimo 15 marzo. Le due cuoche ternane se la dovranno vedere con le sfidanti perugine, e poi via in finale (a Pisa). Erano in tutto undici le professioniste del settore a giocarsela a suon di spadellate, presso il ristorante La Rocca di Narni, lunedì 22 febbraio. Grazie all’impegno di Federico Manzini (segretario), Mario Isola (tesoriere), Adriano Gentileschi e Roberto Murru capitanati del presidente dell’associazione provinciale cuochi, Carlo Ghista, l’iniziativa ha fatto emergere le qualità di due “Lady chef” fra le tante che si sono presentate alla competizione. La passione e l’amore per la cucina sono stati gli ingredienti chiave, riscontrati in tutti i piatti valutati dalla severa giuria composta da Elia Grillotti, insegnante presso La Corte school, Giovanni Altore, docente all'istituto alberghiero di Terni e Carlo Ghista. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la Lady Chef Cinzia Frosoni. Seconda Michela Lo Pinto e terza Antoneta Manea.

