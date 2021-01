Cinquemila mascherine donate dalla Dimar Group al Comune di Narni.

Sono arrivate, gratuitamente da una società delle provincia di Viterbo che, sta scalando le classifiche nazionali, la Dimar Group spa. L’amministratore delegato si è presentato ieri con cinquemila mascherine filtranti monouso che sono state donate alle "Dispense Solidali" del comune di Narni. Il coordinamento per così dire è stato di don Fabrizio, che si è fatto parte della azione di collaborazione tra il privato ed il Comune. E’ la terza donazione che aziende operanti nel territorio effettuano a Narni; le prime due nella parte primaverile della pandemia, quando le mascherine erano introvabili. Ma anche adesso avere in cassa cinquemila strumenti di protezione gratuiti non è per niente disprezzabile. Ora le mascherine saranno distribuite secondo i criteri fissati dall’assessorato ai servizi sociali del comune facendo però riferimento proprio alle Dispense Solidali, il particolare meccanismo che alimenta la distribuzione degli aiuti anche alimentari in questo particolare momento

