PEERUGIA - Sosta selvaggia, spuntano ancora nomi famosi e auto di lusso nelle segnalazioni dei cittadini stanchi di vedere automobili dappertutto. L’ultimo caso nella tarda mattinata di ieri quando in piazza Cavallotti c’è chi si è imbattuto nella macchina di un popolare attore del film Smetto quando voglio. In piazza Cavallotti come soprattutto in piazza Italia sono frequenti le segnalazioni di automobili parcheggiate oltre le regole, con danno in particolare alla circolazione dei mezzi del trasporto pubblico. Nella zona antistante i palazzi della Regione è oramai quotidiana la serie di autisti costretti a bloccare il traffico in attesa che l’auto o il furgone di turno vengano spostati, restituendo il passo. Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli da parte della polizia locale che a suon di multe prova a mettere un freno alla cattiva abitudine dei cittadini che raggiungono l’acropoli ma non rispettano le regole della sosta.