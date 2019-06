Cinema e musica per accendere l'estate di Orvieto, nasce "One": il 29 luglio arriva Valerio Mastandrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Cinema, musica ed enogastronomia per accendere l'estate orvietana. Uno spazio da troppo tempo lasciato vuoto che ora vuole colmare la manifestazione "ONE - Orvieto notti d'estate" che non solo intende riportare la tradizione ormai persa all'ombra del Duomo del cinema estivo all'aperto ma arricchire la bella stagione con concerti e letture accompagnate dal buon cibo e dal buon bere. Un ricco cartellone di 40 appuntamenti, dal 13 luglio al 31 agosto, che avranno come suggestiva location il Giardino dei Lettori della biblioteca comunale "Luigi Fumi", uno degli spazi più belli della città finora praticamente inutilizzato e poco valorizzato. All'interno di "One" - organizzata da Associazione TeMa, Cantiere Orvieto, cinema multisala Corso, Comune di Orvieto e Fondazione per il Centro Studi - anche la seconda edizione della mini-rassegna "I mestieri del cinema" che lo scorso anno debuttò in piazza del Popolo e che quest'anno porterà in città, tra gli altri, l'attore e regista Valerio Mastandrea che il 29 luglio presenterà il suo ultimo film "Ride".Si parte il 13 luglio alle 19,30 con "ONE, Buona la prima", aperitivo con musica in collaborazione con Dj Orchestra Moderna, poi a partire dal 15 luglio la rassegna prevede una serie di serate dedicate al cinema, con proiezioni di film di vario genere nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 21: E’ nata una stella (15 luglio), Stanlio & Ollio (16 luglio), Momenti di trascurabile felicità (18 luglio), Aladdin (19 luglio), il Traditore (22 luglio), Cafarnao (23 luglio), Dogman (25 luglio), Van Gogh (2 agosto), Bohemian Rhapsody (5 agosto, in lingua originale), La Favorita (6 agosto), Avengers Endgame (8 agosto), Green Book (9 agosto), Vice (13 agosto), Dumbo (19 agosto), I fratelli Sisters (20 agosto), Il Professore e il pazzo (22 agosto), All is true (23 agosto), Widows (26 agosto), Il gioco delle coppie (27 agosto), La donna elettrica (29 agosto), Cold War (30 agosto). In occasione della serata del 20 luglio "Luna 1969-2019 - 50 anni dalla conquista della Luna", la proiezione del film “First man” sarà preceduta da un’introduzione musicale di Riccardo Cambri, da una lettura di Daniela Cavallini, da multivisioni di Massimo Achilli e da un intervento dell'astrofisico Fernando Pedichini. Altro appuntamento d’eccezione dedicato al cinema è in programma il 12 agosto con "Serata Bertolucci", con la proiezione della pellicola “Il Conformista” preceduta da un’ introduzione del giornalista Guido Barlozzetti.Tre le proiezioni, a ingresso gratuito, in calendario per la seconda edizione de "I mestieri del cinema", la mini-rassegna dedicata al cinema italiano d’autore organizzata e gestita dalla TeMa. «Come per la scorsa edizione - dicono gli organizzatori - partecipano film italiani prodotti negli ultimi anni e selezionati sulla base delle tematiche affrontate, privilegiando autori e autrici emergenti che raccontano storie in grado di suscitare riflessioni e dibattiti sulla contemporaneità, con particolare attenzione per le problematiche legate alle relazioni tra individui e collettività, alle derive mentali, alla follia che si confronta con la normalità, alle comunità, al lavoro, ai rapporti con l’ambiente, all’emarginazione sociale e culturale, alla condizione precaria dei più giovani. I tre film selezionati sono stati scelti ponendo particolare attenzione alle opere prime, a giovani registi, per le storie che suscitano importanti riflessioni, per le produzioni a basso budget penalizzate dalla grande distribuzione commerciale». Il 29 luglio, come detto, si proietterà "Ride" di Valerio Mastandrea che interverrà insieme al produttore Simone Isola, il 30 luglio sarà la votlta di "Due piccoli italiani" di Paolo Sassanelli che sarà presentato dalla sceneggiatrice Chiara Balestrazzi e dal direttore della fotografia Francesco Colella, il 31 luglio infine sarà proiettato "Ovunque proteggimi" di Bonifacio Angius che sarà a Orvieto con il distributore Claudio Storani. Sempre il 31 luglio è previsto alle 16, all’interno della Casa di Reclusione di Orvieto, “Dall’arena al carcere: il cinema torna dentro”, ovvero la proiezione del film drammatico "Il più grande sogno" di Michele Vannucci. Ospite il protagonista Mirko Frezza insieme alla sceneggiatrice Anita Otto.Nel programma musicale della manifestazione il 27 luglio l’esibizione del gruppo "Odio l'estate Trio" Simone Stopponi, Francesco Bufalini, Francesca Dragoni. Il 3 agosto è la volta di Fabio Ceccarelli Quartet , il 7 agosto "Florence Cello Ensemble", il 10 agosto Michele Ascolese e Natalio Mangalavite duo Latin jazz. Inoltre il concerto "Piano solo" di Rita Marcotulli (24 agosto) e l'appuntamento conclusivo il 31 agosto con la Scuola comunale di musica "Adriano Casasaole". Per quanto riguarda gli spettacoli in programma il 17 luglio "Il libraio suona sempre due volte", a ingresso gratuito, con Davide Ruffinengo, per i più piccoli "Storie a cielo aperto - Narrazioni" con le marionette della compagnia "La Capra Ballerina" che metterò in scena una fiaba di H. C. Andersen (24 luglio, ingresso gratuito). Sempre per i bambini sono in programma anche i film Aladdin (19 luglio) e Dumbo (19 agosto).Un altro incontro di letture, "Storie a cielo aperto - Lettura ad alta voce" propone una divertente maratona di storie animate, un percorso a tappe accompagnato da due amici speciali, silenziosi e leggeri, eccentrici e coinvolgenti. (28 agosto, ingresso gratuito). Tra gli incontri culturali in programma, anche "Economia e territorio - Orvieto al centro d'Italia", un'intervista di Marco Fratini all’economista e storico Giulio Sapelli (26 luglio, ingresso gratuito).La sezione food & beverage, che accompagnerà diversi degli appuntamenti di ONE, sarà curata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto, Bar Montanucci, RistoBar Sale & Pepe e L'Officina del Gelato.