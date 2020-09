© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava davvero finita. Il centro di Terni destinano a non avere più una sala cinematografica. Il colpo di spugna di Michele Castellani non lasciava presagire nulla di roseo, considerando che nemmeno lo sforzo fatto in quasi tre anni di gestione Castellani, tra numerosi eventi e rassegne, era riuscito ad evitare la resa. «Non ci sono le condizioni economiche per andare avanti. Il cinema è un’azienda e i conti devono tornare», aveva detto Castellani per annunciare la resa.Ma ieri qualcosa è cambiato. Il Politeama è tornato a vivere. Il via vai di operai e mezzi da lavoro lungo via Roma non è certamente passato inosservato, segno di quanto quel luogo sia legato alla città e ai ricordi di tanti ternani che soffrono nel vedere quella struttura chiusa. Il primo pensiero è andato subito ai possibili lavori di ristrutturazione dello stabile per ricavarne appartamenti e spazi commerciali, come prevede il Piano regolatore di Terni. Un intervento di cui si era tornato a parlare verso la fine del 2018 a Palazzo Spada, in occasione di una riunione di Commissione, visto che era stato presentato il Piano attuativo, ma di cui poi si persero le tracce.«Non si tratta di lavori per realizzare appartamenti», spiega Barbara Travaglini, curatrice degli affari della famiglia Lucioli, storica proprietaria del Politeama. «Sono in corso dei lavori in vista della riapertura delle sale cinematografiche, è l’annuncio della Travaglini che ricambia lo scenario per quello che riguarda il rapporto tra Politema e Terni. «Ancora non possiamo comunicare con certezza una data, ma l’obiettivo della famiglia Lucioli è di riaprire il cinema, per questo sono in corso alcuni lavori in vista della riapertura», prosegue Travaglini.Una svolta che fine a qualche mese fa sembrava impossibile anche solo immaginare. La resa di Castellani, dopo una gestione ricca di eventi e nomi legati al cinema, tra rassegne ( come Terni Horro Festival e Popoli e religioeni) e serate con registi e attori, come Vanzina e Terence Hill, tanto per fare alcuni esempi, era stato un brutto colpo per Terni. Già alla prese con la cronica mancanza di un teatro, visto che il Verdi è chiuso da oltre dieci anni, la riapertura del Politema sotto la gestione dei Castellani aveva riportato un po’ di luce nel panorama dell’offerta culturale. Una luce che febbraio si era spenta ma che ora tornerà a brillare grazie all’impegno della famiglia Lucioli che ritorna così alle origini.