Cinema internazionale, al via dal 23 luglio «Il mondo in un cortile», con tanti appuntamenti in tre quartieri cittadini

TERNI Con la data del 23 luglio in città inizia anche quest’anno il giro del mondo sulle ali del cinema: l’evento è «Il mondo in un cortile»,e, nonostante tutto, l’obiettivo è riempire le notti di questa estate 2020. È la decima edizione per la rassegna di cinema dal mondo, e la quarta itinerante: i quartieri coinvolti, infatti, quest’anno sono tre, San Martino, Campomaggiore e Rione de’ Fabri. Il viaggio inizia in Macedonia tra le immagini della regista Teona Strugar Mitevska con «Dio è donna e si chiama Petrunya», in cui la protagonista sfida religione e maschilismo, in programma alle 21 nella piazzetta di San Martino. Giovedì 30, nello stesso posto, ci spostiamo nello Swaziland, con un film, «Liyana», che è un’opera a metà tra il documentario e l’avventura animata, di Aaron e Amanda Kopp. Il 6 agosto, la programmazione prosegue a Campomaggiore, sempre alle 21, nell’area verde di via Pratesi; «Carmen y Lola» ci porta in una comunità rom nei sobborghi di Madrid, grazie alla visione di Arantxa Echevarria. Da Campomaggiore il 27 agosto, Michel Ocelot ci porta invece in Francia, con un film d’animazione per tutta la famiglia, «Dilili a Parigi». L’ultimo appuntamento è il 3 settembre, in via San Nicandro a Rione de’ Fabri, con «L’ordine delle cose», film in cui Andrea Segre indaga la realtà tra Italia e Libia post Gheddafi, tra interessi politici, viaggi illegali e tensioni intestine. Tutti i film, tranne «Dilili a Parigi» sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è gratuito, ma per ragioni di sicurezza a causa dell’emergenza Covid è necessaria la prenotazione del posto, anche su Facebook o Eventbrite.

