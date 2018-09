© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L'economia mondiale sta attraversando una fase di fortissima trasformazione con un cambio importante dei players. Fino a dieci anni fa le redini delle grandi scelte economiche passavano per i paesi occidentali e in primis per gli Stati Uniti e per l'Europa; con il passare del tempo è oramai la Cina la vera dominatrice dell'economia reale e finanziaria, basti pensare che buona parte del debito pubblico occidentale, Italia e USA compresi, è in mano cinese. Una immediata percezione di questa realtà la si è avuta nei giorni scorsi quando, con lo spread che schizzava in alto e gli investitori internazionali che si allontanavano dai titoli di Stato italiani, il nostro ministroha dovuto in quatto e quattr'otto correre in Cina per dare rassicurazione e riaprire un canale fiduciario con la nuova e vera potenza mondiale.Si calcola che nell'immediato prossimo futuro il 30% del PIL mondiale passerà per l'economia cinese. Chi recentemente è stato in Africa o in Australia e in buona parte dell'Asia si è accorto come gli investimenti da parte dei fondi cinesi ormai la fanno da padroni. Nel nostro piccolo dobbiamo dire grazie ai nuovi cinesi che hanno consentito all'Università degli Stranieri di Perugia di superare un periodo di grave crisi dovuto alle defezioni degli iscritti di mediorientali e africani. Infatti, attualmente vi è una preponderanza di cinesi ricchi che frequentano i corsi dell'Università per Stranieri e che, soprattutto, hanno affittato gran parte degli immobili del quartiere di Monteluce. Non ci si confonda, questi cinesi sono ben diversi da quelli fino ad ora conosciuti che aprivano ristoranti e compravano bar: sono ricchi, colti e molto propensi a condurre una vita agiata.In questo nuovo quadro la Cina ha varato un piano importantissimo chiamato, con un'evidente evocazione del passato, “la via della seta”, finalizzato a creare dei percorsi privilegiati per il trasferimento delle merci dall'Estremo oriente ai paesi del nord Africa, dell'Europa e dell'Asia “bianca”. In sostanza i Cinesi hanno avviato una grande iniziativa denominata “belt and road” per la realizzazione di grandi infrastrutture che dall'Asia consentano il raggiungimento dell'Europa. Si tratta di investimenti per decine di miliardi che determineranno, come è già accaduto nel Medioevo, la ricchezza dei territori coinvolti. Il nostro ministro Tria è andato a sostenere il ruolo dell'Italia come partner affidabile nell'ambito degli hub commerciali e delle relative infrastrutture da realizzare nell'area europea. Ovviamente questa prospettiva ha immediatamente fatto intuire a molte regioni la possibilità di sfruttare tale opportunità e da subito la Liguria con Genova, il Friuli con Trieste e la Puglia con Brindisi, Bari e Taranto, si sono fatte avanti per far parte di questa enorme partita.Non si segnalano iniziative dell'Umbria ed è un vero peccato. Sarebbe importante che essa, d'intesa con le regioni limitrofe e soprattutto con le Marche e con il porto di Ancona, cerchi di proporsi come riferimento commerciale di attracco. offrendo la possibilità di realizzare infrastrutture innovative per la mobilità, finalizzate a servire tutta l'Europa occidentale e scandinava. E' indubbio che queste scelte normalmente passano per tavoli lontani da Perugia e da Roma, ma se nessuno si fa avanti, magari ipotizzando agevolazioni amministrative con procedure snelle e immediate, mai nessuno potrà sapere che esiste un'Italia di mezzo che potrebbe essere funzionale alla “belt and road”. E' un'occasione che probabilmente segnerà i prossimi cento anni e che potrebbe fare la fortuna e il benessere dell'intera Italia centrale a patto di entrare nel gioco. Mai come adesso le nostre istituzioni possono battere un colpo per far sentire ai propri cittadini che ci sono e che sanno cogliere le occasioni.