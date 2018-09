PERUGIA - Mistero al parco: quello di un uomo che scappa assalito dal panico appena vede la polizia. Di solito si comporta in questo modo chi ha qualcosa di particolarmente scottante da nascondere, principalmente droga ma magari anche un'arma.



Inevitabile, per i poliziotti della volante che lo hanno visto quasi volare lungo via Cotani pur di non farsi prendere, stabilire subito cosa sia successo. Anche perché la zona è quella del parco Chico Mendez dove, nonostante forze dell'ordine e cittadini si stiano dando da fare al meglio per farlo occupare solo da gente perbene, il balordo di turno può scappare sempre fuori.



Quello che però trovano i poliziotti lascia decisamente sorpresi anche loro: quell'uomo che hanno visto scappare è un 68enne cinese, senza alcun precedente e assolutamente in regola. Ma allora perché scappava? Perché, come scopriranno i poliziotti, ha messo su un orto abusivo e una coltivazione di patate in mezzo al parco. Che sono stati segnalati ai competenti uffici comunali.

Lunedì 3 Settembre 2018



