Riaprono i cimiteri a Terni. Lo annuncia il sindaco Leonardo Latini: «Pur con le dovuto cautele i cimiteri riaprono al pubblico». La svolta è arrivata dopo i chiarimenti arrivati dal Governo. «Si stanno valutando - dice il sindaco Latini - modalità e tempistiche per una riapertura in sicurezza». Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva spiegato che i cimiteri non potevano riaprire, ma aveva comunque sollecitato chiarimenti al Governo a proposito della normativa di riferimento, contenuta nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio. «La chiusura dei cimiteri – aveva spiegato il sindaco – non dipende direttamente dal Comune. Ci sono disposizioni nazionali in materia e in particolare la Circolare del Ministero della Salute dell’8 aprile». E proprio dal Ministero della Salute ieri è arrivato il chiarimento. «E' consentito spostari nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti. Come per i parchi anche nei cimiteri deve essere rispettato il divieto di assembramento», hanno risposto dal Ministero della salute all'interrogativo sottoposto nella sezione delle "domande e risposte". Nei giorni scorsi era stato il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiuletti, a chiedere la riapertura dei cimiteri. «Tanti cittadini chiedono di riaprire i cimiteri ma dal 4 continueranno a restare chiusi, a differenza dei parchi», aveva detto il consigliere Gentiletti.

Ultimo aggiornamento: 21:58

