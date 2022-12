Domenica 18 Dicembre 2022, 11:01

«Si trovava in arresto cardiaco. L'ho massaggiato in attesa che arrivasse l'ambulanza del 118 che a sirene spiegate l'ha condotto al pronto soccorso dell'ospedale». il racconto è di Angelo Rozzi chirurgo, dipendente del Santa Maria, il primo arrivato a soccorrere l'uomo in stato di incoscienza in mezzo alla strada dopo essere stato investito da un'auto. «Tornavo a casa con la famiglia- continua Rozzi- quando abbiamo visto quest'uomo esanime a terra. Ho fermato l'auto ed ho immediatamente eseguito un massaggio al cuore. Forse gli ho salvato la vita, comunque sono riuscito a tenerlo in vita fino a all'arrivo del 118. Ho fatto soltanto il mio dovere da medico, niente di più». La Marattana ancora una volta al centro dell'ennesimo incidente stradale.

MARATTANA

A rimetterci, in questo caso, un ciclista che, approfittando della bella giornata di sole dopo giorni di pioggia, aveva deciso di inforcare la sua bicicletta da corsa per fare un giro nell'immediata periferia della città. Teatro del grave incidente precisamente la strada che porta in direzione di Narni Scalo. Da una prima ricostruzione della polizia municipale sembrerebbe che l'uomo in sella alla bici provenisse da Narni in direzione Terni mentre l'uomo alla guida della Kia Rio stesse per imboccare lo svincolo per la E45. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale sembrerebbe che dopo il forte impatto sul parabrezza dell'auto, il ciclista sia caduto a terra perdendo conoscenza.

IL SOCCORSO

Fortuna ha voluto che in quel momento passasse da quelle parti il medico del Santa Maria che gli ha prestato le prime cure salvandolo dall'arresto cardiaco in attesa dell'arrivo del 118. L'equipaggio dell'emergenza arrivato sul posto si è immediatamente reso conto della gravità del ciclista rimasto a terra esanime, avvisando i colleghi del pronto soccorso che si trattava di un codice rosso in arrivo. Infatti tutto è stato predisposto in ospedale per le prima cure dell'uomo ed è stata anche allertata l'equipe chirurgica per un'eventuale intervento. Il primo responso parla di un grave trauma cranico e toracico con fratture multiple in diverse parti del corpo, per questo motivo i sanitari si sono riservata la prognosi. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà la situazione del ciclista che, ricordiamolo, è stata salvato dall'arresto cardiaco da Angelo Rozzi.

