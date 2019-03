PERUGIA - Un incredibile colpo di fortuna: essere centrato con la propria bici da un Intercity ed essere ancora vivo. Succede nel primo pomeriggio di domenica, e il ciclista può dirsi davvero vivo per miracolo.



La squadra del distaccamento di Castiglione del Lago dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 14.30 per un incidente ferroviario: il ciclista è stato investito dall'Intercity che stava procedendo in direzione Firenze-Roma.



L'uomo, fortunatamente, è rimasto di fatto illeso dal momento che secondo quanto si apprende avrebbe subito un danno alla caviglia. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello chiuso al chilometro 183 della statale, direzione Castiglione del Lago. Sul posto anche 118 e forze dell'ordine.









