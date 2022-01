Fratoianni: «Cacciate dirigente bullo Ast che ha gettato cibo per gatti sui tavoli degli operai»

TERNI Ma davvero alle acciaierie di Terni pensano che, come ha fatto un dirigente dell'azienda, gettando del cibo per gatti sui tavoli dove mangiano i lavoratori si migliorino le relazioni sindacali? Pensano davvero che cercando di umiliarli, di dimostrare tutto il proprio disprezzo si migliori la produttività dello stabilimento? Se pensano questo per davvero, beh cambino Paese, Continente e pure secolo». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, commentando quanto accaduto nella città umbra e su cui i sindacati hanno proclamato una serie di scioperi. «Fanno bene le organizzazioni sindacali - prosegue il leader di SI - ad organizzare scioperi e proteste. Non ci possono essere scusanti: la proprietà dell'azienda dovrebbe oltre che scusarsi cacciare a pedate il responsabile di questo atto da bullo sfigato». «Mi auguro - conclude Fratoianni - che la vicenda non finisca qui: le Istituzioni e gli enti locali devono intervenire affinché le relazioni sindacali dentro l'Ast riprendano modalità civili e di rispetto. Per quanto mi riguarda disponibile e pronto ad assumere tutte le necessarie iniziative politiche e parlamentari necessarie».