"Chi è di scena", presentata la prima parte della stagione teatrale del "Mancinelli" di Orvieto

Lunedì 20 Settembre 2021, 15:00

"Chi è di scena”. Con queste parole il direttore di scena dà il segnale dietro le quinte per chiamare gli attori a presentarsi in palcoscenico per l’inizio dello spettacolo. Una frase che per oltre un anno e mezzo è rimasta sospesa nei teatri di tutta Italia, chiusi a causa dell’emergenza sanitaria, una frase che ora torna fortunatamente a riecheggiare nei camerini e che dà il titolo alla nuova stagione di prosa del Teatro "Mancinelli" di Orvieto.

Il cartellone della prima parte della stagione è stato presentato in conferenza stampa, lunedì 20 settembre al Ridotto del "Mancinelli", dalla sindaca e assessora alla Cultura, Roberta Tardani, e dal direttore artistico della stagione di prosa, Pino Strabioli.

Una stagione ricca di appuntamenti, ma ancora condizionata dall’incertezza sull’andamento della situazione sanitaria e dalle limitazioni anti contagio, che sarà per questo suddivisa in due “tempi”. Fino a dicembre cinque spettacoli, tra i quali una prima nazionale, più un grande appuntamento musicale.

Si parte il 9-10 ottobre con “In vino veritas”, un omaggio al vino in una città del vino che vedrà protagonista Vinicio Marchioni che alternerà racconti personali, poesie e storie riprese dai miti classici ispirati al nettare degli Dei intervallati dalla musica di dischi d'epoca. Prima dello spettacolo, in tema con la serata, sarà offerta agli spettatori una degustazione dei vini di Orvieto a cura del Consorzio Vino Orvietocome brindisi beneaugurante alla nuova stagione del teatro Mancinelli.

Il 19-20 ottobre salirà sul palco di Orvieto Monica Guerritore che firma anche la regia de “L’anima buona di Sezuan”, l’opera teatrale di Bertolt Brecht. Il 12 novembre spazio alla musica con la data zero dell’atteso tour “30th Anniversary” di Marco Masini con cui il cantautore toscano, vincitore di Sanremo nel 2004, inizia il suo viaggio nei teatri di tutta Italia per celebrare i 30 anni di carriera. Il 20 e 21 novembre torna al Mancinelli Vincenzo Salemme che sceglie ancora una volta il teatro orvietano per lanciare a livello nazionale il suo ultimo divertentissimo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Il 12 dicembre sarà la volta di Pino Strabioli, attore e conduttore tv, che porta in scena lo spettacolo tratto dal suo libro “Sempre fiori mai un fioraio” come omaggio a Paolo Poli. Chiuderà la prima parte della stagione il 18 e 19 dicembre Elena Sofia Ricci con “La dolce ala della giovinezza”, testo del drammaturgo Tennesee Williams.

Nella seconda parte della stagione, da gennaio ad aprile 2022, il cartellone sarà completato da altri cinque spettacoli con protagonisti importanti nomi del teatro e della tv italiana: Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Paolo Conticini, Yari Gugliucci, Veronica Pivetti, Nancy Brilli e Chiara Noschese.

Non ci saranno, almeno per il momento, abbonamenti, la capienza secondo le normative anti Covid è ferma a 250 posti, ovvero il 50% del totale.