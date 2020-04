© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Un diario giornaliero, una lettera, un racconto, una poesia oppure una foto, un disegno, un video.Testimonianze di vita quotidiana in questo periodo difficile legato all’emergenza coronavirus che, scritte o raccontate, diventano un modo per sopravvivere alla paura. Nasce così il bando gratuito “Challenge. Sfida accettata: Scrivi in quarantena” del Cesvol Umbria, sede di Terni. Non ci sono limiti al tema: le code per la spesa, l’impegno per aiutare gli altri, le canzoni affacciati al balcone, le video chiamate con le persone care, i giochi o i laboratori creativi in famiglia, il lavoro da casa, le convivenze forzate, la lotta alla solitudine, alla noia, all’isolamento, storie di ordinario coraggio, di solidarietà, di unione e di speranza al tempo del coronavirus. Chiunque può partecipare e contribuire inviando la propria storia o il proprio racconto, poetico, ironico, drammatico, lungo o breve. Per partecipare non ci sono costi. Basta inviare la domanda di adesione reperibile sul sito www.cesvolumbria.org accompagnata dai testi in formato doc o dalle immagini in jpg a: editoriasocialetr@cesvolumbria.org indicando nome, cognome e un numero di telefono per poter essere richiamati. I video e i testi saranno pubblicati sul sito e nelle pagine social, racconti e foto saranno pubblicati in un diario collettivo con il nostro marchio editoriale.