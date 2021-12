La challenge che guarda al Natale: 25 giorni per...

PERUGIA - Una social challenge “#25giorniper”. Venticinque giorni, il tempo che ci separa da Natale, per generare quella che viene definita “un'ondata di bene”: è questo il senso della quinta edizione della sfida social pensata, ideata e realizzata dalla psicoterapeuta e formatrice perugina Roberta Carta, che conta 3.664 iscritti in tutta Italia. «Un calendario dell’Avvento virtuale che aiuta i partecipanti a concludere l'anno cercando di non sprecare neanche un attimo di vita - spiega la dottoressa Carta - e arrivare al giorno di Natale con la speranza di aver compiuto gesti di bene, per sé stessi ma anche per altri».

Funzionerà così: una challenge diversa, fatta ogni giorno di piccole sfide quotidiane, lanciate attraverso un'email giornaliera, con un messaggio motivazionale, che guidano i partecipanti in un percorso verso la scoperta di una “Vita Piena”, un allenamento alla ricerca della felicità raccontato e condiviso attraverso i social - Facebook e Instagram - con l’utilizzo dell’hashtag #25giorniper. Primo tema del 2021 è “Fai luce”. La sfida è scegliere un'azione che porti luce nella giornata di qualcuno che sta lavorando, con un utilizzo positivo dei social attraverso i quali dare ispirazioni, strategie, challenges, per vivere al meglio: #25giorniper è uno strumento che, a piccoli passi quotidiani, può migliorare la vita anche attraverso il gioco, il divertimento e il gusto della sfida che quest'anno sarà accompagnata anche da uno strumento più tradizionale. La sfida, prima di tutto con sé stessi, per generare bene e non sprecare il tempo di attesa prima del Natale in modo che, ogni giorno, ci si possa avvicinare alla felicità e portare qualcosa di buono nel mondo.