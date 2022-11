I vescovi umbri hanno rieletto monsignor Boccardo alla guida della Ceu. Maffeis sarà il vice, Soddu il segretario. Subito un incontro sulla tutela dei minori

In apertura dei lavori della riunione autunnale della Conferenza episcopale umbra (Ceu), tenutasi ad Assisi, il 9 novembre, al Pontificio Seminario Umbro “Pio XI”, sono stati rinnovati gli incarichi dell’Ufficio di presidenza della stessa Ceu per il quinquennio 2022-2027. Come presidente è stato rieletto monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, e come vice presidente e segretario sono stati eletti monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, e monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, che subentrano rispettivamente a mons. Domenico Sorrentino e a monsignor Marco Salvi.

Accogliendo la proposta dell’Assemblea ecclesiale regionale celebrata a Foligno lo scorso maggio, che richiedeva di rivedere la composizione e il numero delle Commissioni regionali Ceu, i vescovi hanno definito sei Aree pastorali: 1) Evangelizzazione, affidata a monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbria e di Foligno; 2) Laici, affidata a monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e di Gubbio; 3) Clero e Vita consacrata, affidata a monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi; 4) Carità e Salute, affidata a monsignor Francesco Antonio Soddu; 5) Cultura e Comunicazione, affidata a monsignor Ivan Maffeis; 6) Giuridico-amministrativa, affidata a monsignor Renato Boccardo.

Nel corso della riunione della Ceu è stato annunciato l’incontro dedicato alla tutela dei minori dal titolo: “Non solo prevenzione. Una cultura del rispetto del mistero della persona umana”, in programma a Santa Maria degli Angeli di Assisi, sabato 26 novembre (ore 9), presso il Centro pastorale, in via Capitolo delle Stuoie, 13. L’incontro, promosso dal Servizio regionale per la tutela dei minori della Ceu, è rivolto a tutti gli interessati, in particolare a sacerdoti, religiosi e operatori pastorali, a cui relazionerà padre Amedeo Cencini, formatore e docente presso la Pontificia Università Salesiana.