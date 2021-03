Cesvol Umbria: Via al censimento permanente degli enti del terzo settore

TERNI - Gli enti del terzo settore che vogliono restare “connessi” al circuito regionale dell’associazionismo e del volontariato possono inserirsi nel dua, il database unico associazioni, che il Cesvol Umbria ha costruito grazie alle relazioni e al contatto continuo con le tante realtà attive sul territorio regionale.

In linea con la strategia definita dall’Istat per i censimenti permanenti, che prevede la realizzazione di indagini campionarie a integrazione dei registri statistici e dei dati di fonte amministrativa, anche il Cesvol Umbria, sollecitato in varie zone sociali nella manutenzione di banche dati su associazionismo e volontariato, ha pensato di integrare e riqualificare in modo continuativo il proprio database, già unico per ampiezza e puntualità dei riferimenti.

Per partecipare al censimento permanente degli enti del terzo settore basta andare sul sito www.cesvolumbria.org e compilare il modulo, con un impegno di cinque minuti.

