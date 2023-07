Domenica 16 Luglio 2023, 16:51

PERUGIA - Due narrazioni opposte e una sola possibile, conseguenza: il Perugia potrebbe non passare più di mano. La sensazione è di essere alle giornate decisive, con Massimiliano Santopadre o con i nuovi alla guida, si ripartirà in ogni caso per la nuova stagione. Anche sabato i colpi di scena non sono mancati, nella giornata in cui i compratori sono ufficialmente venuti allo scoperto tramite la pubblicazione di una nota ufficiale inviata alle testate giornalistiche qualificandosi come NineDots Group Holdings Ltd, holding madre con sede a Londra di un gruppo di commercio all'ingrosso di petrolio e prodotti petroliferi i cui titolari sono i manager Rocco Santopietro, 64enne lucano di stanza in Bahrein, e la 47enne pugliese Maria Suomy Monsellato. La trattativa è andata sulle montagne russe: al mattino di sabato sembrava vicina alla chiusura e alla sera alla rottura, un'alternanza di situazioni cui ci stiamo tutti abituando. Alla fine le versioni ufficiose sono due e nettamente distinte. Secondo i compratori i conti del club sui quali è stata completata la due diligence non sarebbero lineari mentre Santopadre si starebbe tirando indietro, al punto che la NineDots ha dovuto fissare una "deadline" alla giornata di oggi per tentare di recuperare per chiudere. Secondo invece quanto trapela dal Perugia, non sarebbe ancora arrivato alcun pagamento della caparra confirmatoria ma solo fideiussioni e nonostante la volontà del presidente, ormai certo di vendere, non ci sarebbero le condizioni. Sarà un caso, ma nel tardo pomeriggio di ieri Santopadre ha fatto pubblicare la nota ufficiale sul raduno della squadra e per il ritiro con tanto di convocati. Come dire che il Perugia sarà comunque pronto a ripartire anche se oggi l'affare non andrà in porto, probabilmente anche un modo per mettere pressione agli interlocutori. Nel primo pomeriggio di sabato la NineDots, attraverso una nota pubblicata dall'ufficio stampa (per inciso lo stesso professionista che cura la comunicazione di Annabel Holding), ha voluto prendere le distanze da un documento programmatico confidenziale che sarebbe fuoriuscito dagli uffici comunali. «In riferimento ad un ipotetico coinvolgimento della NineDots su questioni politico amministrative con il Comune di Perugia, prendiamo in maniera ferma le distanze. Non c'è mai stato alcun contatto tra il Gruppo che sta trattando l'acquisizione del 100% delle quote del Perugia Calcio, né con l'amministrazione comunale, né con quella regionale né con l'attuale sindaco, con i quali non vi è stata ancora occasione di parlare per presentare il progetto... Nonostante questi sgraditi contrattempi, il nostro gruppo continua a lavorare seriamente e intensamente per arrivare al closing della trattativa in corso, ed ogni nostro sforzo è indirizzato a questo obiettivo nell'interesse non solo dei nostri stakeholders ma anche del Club, dei tifosi, della Città e delle sue istituzioni».

E sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Andrea Romizi, che attraverso i suoi social ha pesantemente stigmatizzato la pubblicazione di «racconti fantasiosi che mi vedrebbero al centro di piani oscuri e segreti. Piani così segreti che io stesso non conosco e che coinvolgerebbero il Curi e il mio futuro politico, un intreccio di congetture folli».