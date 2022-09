Domenica 11 Settembre 2022, 09:30

TERNI La casa sventrata dal pesante masso caduto giù dalla montagna di Cesi resta inagibile e il proprietario non potrà rientrare fino all'esito dei sopralluoghi geologici. Il rischio di nuovi crolli è concreto e per questo il servizio viabilità della Provincia ha firmato un'ordinanza con cui vieta il transito su gran parte della provinciale 22 Carsulana. Il traffico viene deviato su percorsi alternativi, a partire dalla corta di Cesi, e questo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni a inviare a palazzo Bazzani una nota con cui chiedevano la chiusura urgente del tratto di strada sottostante l'abitazione coinvolta dal crollo di massi, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sarà un geologo a svolgere, nella giornata di oggi, i necessari sopralluoghi sul posto. Dovrà stabilire gli interventi necessari per mettere in sicurezza la montagna di Cesi, in particolare quella porzione da cui si è staccato un grosso pezzo di roccia che ha travolto l'abitazione di proprietà di un anziano ternano. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato lui, che al momento del crollo non era a casa perché aveva passato la notte da un parente. Venerdì pomeriggio l'amara sorpresa. Il tetto dell'abitazione era stato sfondato dal pesante masso caduto giù dalla montagna di Cesi e finito sul pavimento della cucina. Un altro pezzo di roccia era caduto in giardino. Il proprietario dell'appartamento di via della Lince non ha potuto fare altro che dare l'allarme ai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai tecnici della protezione civile e al funzionario, Federico Nannurelli. I massi, è emerso dagli accertamenti, si sarebbero staccati dalla montagna nella notte tra giovedì e venerdì, durante un violentissimo temporale che ha messo a dura prova la città. La fortuna ha voluto che l'anziano proprietario non si trovasse in casa nel momento in cui il grosso blocco di roccia si è staccato dalla montagna per piombare tra il tetto dell'abitazione, sfondandolo, e il giardino. Il primo provvedimento dell'ufficio viabilità della Provincia, vista l'entità del crollo, era stata la chiusura temporanea al traffico della lunga di Cesi, con la polizia locale che aveva deviato il traffico su via della Pittura. Ora c'è l'ordinanza a impedire il transito dei mezzi per il rischio per la pubblica incolumità.