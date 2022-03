Terni ed il bando dei borghi, vince Cesi: arrivano 20 milioni

TERNI «E’ una notizia bellissima che premia il nostro grande impegno, il nostro coraggio nell’accettare ogni sfida e soprattutto la partecipazione di tanti che si sono adoperati perché questo sogno si realizzasse». Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati a seguito della decisione della regione Umbria di scegliere il progetto Cesi, porta dell’Umbria, porta delle meraviglie, come quello da inviare al Ministero della Cultura per il finanziamento di 20 milioni di euro previsto nel bando borghi del PNRR. La notizia è stata comunicata dall’assessore Paola Agabiti.

Il bando voluto dal Ministero della Cultura premierà con 20 milioni ciascuno solo 21 comuni in tutta Italia. Ogni regione ha effettuato una selezione tra tutte le idee e i progetti presentati. In Umbria le candidature erano state 38 nella prima fase, poi ridotte a 19 nella seconda fase d’esame che ha portato alla decisione di oggi.

«Immaginate il borgo di Cesi come una porta: una porta sulla montagna e sulla natura selvatica, una porta sulla storia, anche quella più remota, una porta su uno stile di vita verso il quale in molti vorremmo dirigerci. Cesi oggi è una porta chiusa. Con questo progetto proviamo a riaprirla».

«Questo era scritto nell’introduzione del progetto che punta su sport all’aria aperta, cultura, sociale, recupero e riuso di edifici storici e su molto altro. Ma soprattutto s’inserisce in una visione di città che abbiamo avuto chiara fin dall’inizio insieme al sindaco Leonardo Latini: una città aperta al suo territorio che vuol valorizzare tutte le sue bellezze e le sue enormi potenzialità».

Gli interventi previsti sono 45 per un costo netto totale di 17 milioni 412 mila euro (lordi diventano 20). La redazione del progetto si è giovata della partecipazione di 22 soggetti, associazioni, cooperative, ecc che hanno risposto alla manifestazione d’interesse.

Nelle prossime ore il sindaco Leonardo Latini e l’assessore Benedetta Salvati renderanno noti altri particolari del progetto.