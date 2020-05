Narni. Corsa all’Anello (virtuale): stasera candele accese a tutte le finestre per l’offerta dei ceri

NARNI (TR) Oggi, nella giornata dell’Offerta dei Ceri in Cattedrale, l’Ente Corsa all’Anello invita tutti i narnesi, alle 21, a mettere una candela sulla finestra, proprio per ricordare l’evento, prologo della giornata dedicata al patrono. Sempre oggi, cinque minuti prima di mezzanotte, verrà trasmesso in videoparty su facebook, il brindisi a San Giovenale e l’inno goliardico dell’edizione 2019. Alla stessa ora ci sarà il brindisi in diretta su Instagram.

Domenica 3 maggio, giornata del patrono, alle 11 verrà trasmessa in diretta su facebook la Santa Messa in onore di San Giovenale ed alle 16,25 ci sarà, sempre su facebook, un videoparty della corsa storica. Alle 16,30 sarà la volta di un nuovo appuntamento di “Le domeniche dell’anello” con la Sfida 2019. Sempre in videoparty alle 18 avrà luogo l’omaggio degli amanti dei terzieri al patrono.

