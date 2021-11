Cercasi comparse a Orvieto. In arrivo Marco Giallini e il suo "Principe di Roma"

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Accompagnato da compagni d'eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

E' questa la trama in sintesi de "Il principe di Roma", un nuovo lavoro cinematografico prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky, che vede nel ruolo di protagonista l'attore romano Marco Giallini per la regia di Edoardo Falcone. "Il principe di Roma" è un progetto che adatta da un punto di vista tutto italiano, in particolare romano, "Canto di Natale" di Charles Dickens. Giallini vestirà i panni di Bartolomeo, in pratica un Ebenezer Scrooge. Nel cast figurano anche i nomi di Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston.

A Orvieto, set scelto per alcune scene del film, si stanno cercando comparse; il casting, aperto da alcuni giorni, riguarda in particolare uomini e donne tra i 18 e i 60 anni, disposti a lavorare come comparse tra il 22 e il 27 novembre.

Le aspiranti comparse femminili dovranno avere un’altezza massima di 170 centimetri, una taglia compresa tra la 38 e la 46, e capelli non naturali o colorati. Per quanto riguarda gli uomini, non sono ammesse rasature e doppi tagli e, anche in questo caso capelli colorati o non naturali. L’altezza massima richiesta è in questo caso 180 centimetri e le taglie tra la 46 e la 52.

Tutti loro dovranno essere disponibili a lavorare per uno o più giorni nella città della Rupe ed essere in possesso del green pass.