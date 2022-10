Sabato 29 Ottobre 2022, 08:14

Per trovare due docenti il preside dell'ipsia Sandro Pertini ha chiesto aiuto in tutta Italia. Il dirigente Fabrizio Canolla, tramite l'ufficio scolastico regionale, si è rivolto agli altri colleghi della penisola. In termini tecnici è scattato l'interpello nazionale. Ma chi sono i docenti tanto rari? Si tratta degli insegnanti di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche e scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda. Per insegnare la prima materia serve un docente laureato in ingegneria elettronica. «Gli ingegneri raramente scelgono l'insegnamento e coloro che l'hanno fatto sono entrati tutti in ruolo, e così quest'anno non troviamo ingegneri per affidare una supplenza anche se annuale», spiega il preside del l'istituto Pertini. Per la seconda materia invece la situazione è ancora più complicata perché il docente oltre, alla laurea, deve avere un diploma di un istituto tecnico ad indirizzo moda. Il Pertini ha un indirizzo moda, ma è un istituto professionale, mentre per ottenere la supplenza serve un diploma di scuola tecnica. «L'istituto tecnico con indirizzo moda più vicino a noi è a Roma, mentre a Napoli ce ne sono diversi, l'anno scorso infatti la docente che ha ottenuto la supplenza aveva studiato proprio a Napoli», ricorda Fabrizio Canolla. La cosa strana è che per insegnare scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda non è richiesta una laurea specifica, serve solo averne una. «Lo scorso anno la docente che ha insegnato da noi scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda era laureata in giurisprudenza. Un'altra delle stranezze della scuola italiana, il Ministero non si è mai interessato di mettere mano in questo settore e ci troviamo in situazioni a dir poco paradossali», aggiunge il dirigente Canolla. Comunque le domande per la sezione moda cominciano ad arrivare, tutte dal Sud e soprattutto da Napoli dove ci sono quattro istituti tecnici con l'indirizzo specifico. Il docente avrà una cattedra completa con quattro classi. Al Pertini cominciano ad arrivare anche le richieste per la docenza da parte degli ingegneri elettronici, tra questi figura anche qualche ternano. Il professore incaricato avrà una cattedra di 17 ore, 18 è quella completa, avrà quattro classi e al biennio dovrà insegnare informatica. La caccia al prof continua e non sarà brevissima. «Una volta ottenute le domande vanno vagliate attentamente perché si tratta di cattedre particolari e dovremmo esaminare tutte le documentazioni presentate. Non tutti sanno quali sono i requisiti che si richiedono e spesso fanno domanda anche persone che non hanno i titoli idonei. L'altro giorno,. Ad esempio, ho dovuto spiegare che non poteva fare domanda ad un laureato in architettura che era venuto a chiedere informazioni. Non si convinceva, ho dovuto spiegare e rispiegare che ci sono leggi chiare che vanno rispettate», ricorda Canolla.