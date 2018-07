Il centrodestra sente aria di maggioranza e litiga di brutto

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Lo strappo Romizi - Modena, le due anime della Lega e i timori di Catia Polidori per la buona stella di Raffaele Nevi. Ancora: i transfughi da Fratelli d’Italia alla Lega e i giovani azzurri perugini un contro l’altro armati. Il

centrodestra sente aria di maggioranza e comincia a litigare.

Il varesino Stefano Candiani ce l’ha messa tutta per far passare l’immagine del «partito granitico al 20 per cento», ma i fatti raccontano di almeno due leader in ascesa nella Lega in Umbria. Uno è il senatore di Passignano Luca Briziarelli, con lui c’è il consigliere regionale di Città di Castello Valerio Mancini e adesso anche il blocco di ex An fresco di ingresso nel Caroccio: il sindaco di Attigliano Daniele Nicchi, Cristiano Ceccotti a Terni (ex vicesindaco a Otricoli) e Stefano Olimpieri di Orvieto. Al loro ingresso nel partito ha lavorato proprio Briziarelli. Per la cronaca: anche l’amerino Leonardo Pimpinelli (Fdi) è segnalato in avvicinamento alla Lega. Ma studia da leader, e apprende velocemente, pure il trentunenne Riccardo Marchetti. Il deputato di Città di Castello - capace di stendere Gianpiero Bocci nel duello dell’uninominale - è stato promosso da Salvini e Giorgetti tra i big nazionali del movimento giovanile. Con lui c’é, ad esempio, il consigliere regionale di Terni Emanuele Fiorini e il sindaco di Umbertide Luca Carizia. Il neo segretario Virginio Caparvi deve fare da ago della bilancia ma pende per Briziarelli. A pareggiare i conti pensa il sindaco di Terni Leonardo Latini, nettamente più vicino a Marchetti e Fiorini. La senatrice e sindaco di Montefalco Donatella Tesei sa di avere in tasca le carte per la presidenza della Regione tra due anni (Candiani portò Salvini a Montefalco lo scorso capodanno) e sta ben attenta a non sbagliare una mossa. Dentro Forza Italia, lo strappo tra Andrea Romizi e la senatrice Fiammetta Modena non è cosa di poco conto. La questione va oltre il cambio in giunta Prisco-Perari: in ballo c’è il grado di autonomia dalle logiche di partito che il primo cittadino intende garantirsi nella corsa al secondo mandato. La gara per piazzare una bandierina sopra al progetto Ikea rischia di lasciare per strada feriti gravi. Nella faida di Palazzo dei Priori c’è anche il caso giovani. Se Massimo Perari va in giunta, entra in consiglio comunale il coordinatore dei baby azzurri Giacomo Cagnoli (anche lui vicino a Fiammetta Modena), uno scenario visto malissimo dall’altra consigliera comunale under 40: Claudia Luciani. I più cattivi dicono che di fronte ad una mossa del genere gli azzurri rischierebbero addirittura di perdere un voto in aula. Anche la deputata Catia Polidori è imbronciata con Romizi, ma lei teme soprattutto di dover cedere la poltrona di coordinatore regionale a Raffaele Nevi. Per questo lunedì sera ha riunito i big del partito (c’erano svariate assenze) con l’intento di mostrarsi “salda al comando”. Per la cronaca: Nevi era in viaggio verso Bruxelles. Fratelli d’Italia - alias il senatore Franco Zaffini - ha dovuto incassare il no all’ingresso in giunta a Spoleto. Diverso il caso di Terni (altro servizio a pag 44). In zona Alto Tevere è in bilico il passaggio del consigliere provinciale Enea Paladino da Fdi alla Lega: più sì che no. Invece non si muoverà l’ex di Palazzo Cesaroni Andrea Lignani Marchesani. Tornando a Perugia: se Prisco sarà solo deputato, come farà il buon Romizi a lasciare fuori dalla giunta un partito disciplinatissimo da cinque consiglieri?

