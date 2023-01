Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:16

TERNI Il centro vaccinale di via Bramante è chiuso, troppe poche le persone che si recano lì per ricevere la quarta dose del vaccino covid 19. «Ma soprattutto- spiega Stefano Federici del distretto di Terni - ai medici vaccinatori interinali il 31 dicembre è scaduto il contratto. Comunque sono diverse le possibilità di ricevere la quarta dose in tempi brevi anche per la poca richiesta. «Il problema semmai- continua Federici - è un altro: chi si recherà dal paziente a domicilio per verificare lo stato di salute del malato da virus covid? Perché anche le Uca (Unità di continuità assistenziale) dal primo gennaio sono state sciolte e i medici di medicina generale anche per l'impegno lavorativo difficilmente hanno il tempo di recarsi a domicilio per la visita».

Comunque chiuso via Bramante, come già detto, diverse le soluzioni per potersi vaccinare. Per esempio nelle farmacie convenzionate con Federfarma che in provincia di Terni sono: Angelici Srl, Bettelli Maurizio Snc, De Bella Marco, Tedeschini Sas, Cascelli Elisabetta, Trippetta Nicole, Bettelli Paolo, Comunale Parrano, Brancali Anna Maria, Conti Valentino, Marcelli Gabriele, Monicchi Stefano, Morgani-Paolo Mariani, Moderna Sforzini Graziella &C.Snc, Rotondi Rita, Betti- Pharmaon Srl e Marchetti Maria Teresa, le cui farmacie fanno anche da distributore del vaccino al medico di medicina generale, il quale direttamente si reca dal farmacista per ritirare le dosi necessarie e somministrarle nel giro di un giorno altrimenti vanno in scadenza.

Le stesse farmacie, non tutte, sono anche in grado di somministrare direttamente il vaccino (serve prima la prenotazione) che si può fare direttamente sul posto oppure via on-line collegandosi sul sito della regione dell'Umbria Emergenza covid. «I vaccini, sia influenzali che per il covid, ci sono per tutti- spiega Fausto Bartolini direttore del dipartimento farmaceutico dell'Us l2 e coordinatore della cabina di regia farmaceutica regionale- non sono in molti coloro che si sono già vaccinati per la quarta dose ed anche la quinta».

Nel frattempo l'ospedale di Terni continua a registrare un afflusso notevole di persone malate sia di influenza stagionale che di covid. Così al pronto soccorso sono stati organizzati, non da oggi, dei percorsi, separando i contagiati da covid da quelli dell'influenza che quest'anno è particolarmente cattiva «forse fa più paura del covid - afferma un dottore- in modo particolare per le persone che si portano appresso altre malattie croniche. Comunque le terapie intensive, almeno per ora, non sono in affanno». Riguardo, invece, ai posti letto disponibili al Santa Maria, questi sono esauriti, diversamente negli ospedali di Narni e Amelia dove c'è ancora posto, ma la scelta del paziente il più delle volte ricade sull'ospedale di Terni anche quando si tratta di codici bianchi o verdi.