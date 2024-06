Giovedì 13 Giugno 2024, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 08:25

TEERNI «Con l’assessora Altamura stiamo lavorando per riportare l’Università in centro». Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Sergio Cardinali, intervenendo ieri mattina alla conferenza stampa di presentazione il progetto di marketing per far conoscere le periferie rigenerate. Un progetto che "promuovere" in un approccio partecipato, sia il Piano Periferie che il Qvs, il Quadro strategico di valorizzazione che punta alla rinascita del centro storico. «Credo che le progettualità vadano calate all’interno del tessuto della città – ha spiegato Cardinali - dobbiamo immaginare il centro come il cervello pulsante della città, per il commercio ed i servizi». Richiamando il tema della partecipazione, alla base della strategia del marketing territoriale, Cardinali ha aggiunto che è fondamentale declinarlo in due ambiti. «Dobbiamo pensare che proprio al centro ci siano nuove intelligenze, i giovani che vanno coinvolti - ha detto - Insieme all’assessore Viviana Altamura stiamo lavorando a riposizionare l’università in centro anche per favorire la partecipazione dei giovani. Ritengo inoltre che tutta la portata innovativa di questi strumenti (il riferimento è ai progetti Qvs e alle azioni di marketing territoriale ndr.) vada coniugata e sostenuta anche con le risorse economiche del sistema che in passato ha condotto nella situazione di difficoltà in cui siamo oggi, utilizzando le multinazionali ancora presenti che devono rivedere il loro ruolo in chiave sostenibile». Prima di lui l’assessore alla pianificazione territoriale, Marco Iapadre, ha fatto il punto sull’attuazione del Piano periferie, che comprende un investimento da 16 milioni complessivi, 10 dei quali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A margine della conferenza stampa Iapadre ha detto che «ci sono tutte le condizioni per finalizzare al meglio il progetto InterestALLA , trasversale e multidisciplinare, che intende riqualificare e rigenerare molte zone della città entro la fine del prossimo anno». Parlando più nello specifico del Qsv, ha detto che questo strumento «è già entrato nel vivo con il primo tavolo di lavoro» che si è tradotto in una delibera di giunta nella quale si sottolinea «il riposizionamento della città al centro e il valore dell’approccio di coprogettazione». Le attività di marketing, infatti, puntano al coinvolgimento degli operatori economici in una riflessione sugli effetti e ricadute degli interventi del Piano Periferie e del Qvs. A tal proposito sono previsti una serie di incontri che partiranno dalla prossima settimana e che coinvolgeranno, per ora, alcune attività economiche del centro. «Il quadro mi è chiaro – ha detto affermato l’assessore al Commercio Stefania Renzi - Mi scontro quotidianamente con la problematica di conciliare la vivibilità con la vitalità del centro cittadino per questo ritengo che il progetto vada portato avanti in sinergia, cercando un equilibrio tra tutte le diverse istanze».