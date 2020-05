Ultimo aggiornamento: 17:58

PERUGIA - Il Comune di Perugia non intende interrompere l’offerta di attività indirizzate ai cittadini più giovani, nonostante la situazione attuale abbia costretto allo stop tutti quei laboratori, corsi, momenti formativi e aggregativi che gravitano intorno al Centro Servizi Giovani. Così il CSG di Perugia è attualmente in cerca di nuove idee per ampliare il suo programma di attività virtuali, con la volontà di coinvolgere gli stessi destinatari di questi progetti già nella fase di ideazione: «Di fronte alla situazione di emergenza che ha imposto a tutti un ripensamento delle modalità di interazione e socialità - affermano gli operatori del Centro Servizi Giovani - il CSG non si è fermato, anzi si è reinventato “virtualmente”. Questo significa che le attività già in essere sono state ripensate e rimodulate, per permettere a utenti e volontari di rimanere in contatto nonostante il distanziamento: le lezioni di inglese con i volontari dell’associazione Kora si sono trasformate in “pillole video settimanali”, la decennale palestra linguistica d’italiano per cittadini stranieri è stata riorganizzata in digitale utilizzando Facebook, i Piccioni Radioattivi, gruppo artistico informale nato all’interno del CSG, continuano a portare avanti idee e iniziative artistiche utilizzando il web. Inoltre è confermato l’appuntamento del giovedì con i giochi da tavola, che ora si fanno utilizzando piattaforme online e mantenendo vivo questo momento ludico molto importante per i nostri giovani utenti».Tante le iniziative che stuzzicano l’interesse dei perugini, non solo quelli che gravitano nell’area di Madonna Alta dove ha sede il CSG ma anche dei tanti che fino a qualche settimana fa si spostavano abitualmente per partecipare a laboratori, incontri tematici, approfondimenti legati al mondo del lavoro e alla formazione. Ora si volta pagina, almeno per un po’, spostando tutto online e da qui l’idea di lanciare un concorso di idee, la “Call for Virtual Lab”: «Ci piace definire il CSG il luogo dove si incontrano le idee - spiegano gli operatori - la nostra finalità principale è quella permettere ai giovani di approfondire e coltivare le proprie passioni, in maniera libera e gratuita, favorendo lo scambio tra le persone. Nel tempo abbiamo ospitato attività di tutti i tipi: dalle lezioni di lingua a quelle di arteterapia, passando per laboratori musicali e teatrali, ma anche promuovendo incontri su tematiche di attualità. Siamo sempre stati aperti a tutte le proposte che potessero essere interessanti e formative per i nostri utenti. Non ci sono limiti di età per partecipare alla Call: valuteremo le proposte in base all’innovatività e all’attuabilità delle stesse e in relazione alle esigenze della nostra utenza». Per arricchire il “programma virtuale” del Centro Servizi Giovani c’è tempo fino al 12 giugno, compilando il form disponibile sulla pagina www.comune.perugia.it/pagine/call-for-virtual-lab. Per l’attuazione delle idee selezionate, il CSG metterà a disposizione il proprio supporto tecnico e la versione Pro di alcune piattaforme come Zoom e Webinar. Un’occasione per mettere in gioco le proprie conoscenze, passioni e competenze, dedicando del tempo alla collettività.