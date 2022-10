Centro commerciale PalaTerni, Spinelli (Pd) critica Latini: "Le opere di riqualificazione urbana sono altre"

«Per il sindaco Latini, l’inaugurazione di un centro commerciale praticamente adiacente al centro città è un evento epocale, un “passo avanti determinante” che addirittura “entrerà nella storia della riqualificazione urbana”. Non parla del palazzetto dello sport (peraltro progettato non da questa amministrazione ma da quella precedente di centro sinistra), ma proprio del centro commerciale. Ne prendiamo atto, non senza stupore». Il segretario del Pd, Pierluigi Spinelli, punta il dito sull’inaugurazione dell’area commerciale PalaTerni e, sul concetto di riqualificazione urbana, sottolinea che questa «è un corredo di azioni volte a recuperare un patrimonio pubblico degradato, rendendo lo spazio pubblico fruibile e attrattivo, che migliori la qualità della vita di chi lo vive».

A tal proposito cita la «riqualificazione di Piazza della Pace, il percorso di trekking urbano e a quello nella tratta di via Lungonera Savoia, il parco di viale Trento e quello di Campitello, viale della Rinascita e piazza San Francesco, largo Frankl». «Quelle sì, opere rilevanti - dice Spinelli - che hanno contribuito a cambiare e migliorare il volto della città e la sua fruibilità».

Tornando al taglio del nastro «pare sia prevista un’inaugurazione in pompa magna – prosegue il segretario del Pd - con navette, ‘giochi di luce e suoni’, una gigantesca foglia di fico che tenterà, non riuscendovi, di coprire un vuoto enorme, il ruolo inesistente di questa amministrazione nei confronti delle crisi aperte – aziendali e del commercio – su cui non tocca palla, non si confronta, non si esprime e non si espone, nella speranza che l’antica tecnica di fingersi morti e aspettare che passi abbia la sua efficacia, nell’attesa della prossima tornata elettorale».