Centro per l'Autonomia Umbro: la solidarietà tra motori e mascherine

TERNI Bastano rampe, pista, una Kawasaki e un tri-ride per passare un pomeriggio allegro e diverso, all’insegna dell’adrenalina. E i sorrisi sono ancora più significativi, se sono quelli dei ragazzi del Centro per l’Autonomia Umbro. Il 15 giugno il mondo delle acrobazie e quello della solidarietà si sono incontrati al Centro in occasione della tappa ternana del «Mask to ride», ed erano tanti i bambini presenti all’esibizione di Alvaro Dal Farra e di Mattia Cattapan, «fra applausi e sorrisi e un nuovo sentimento di speranza verso il futuro». L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al contributo di Giesse Risarcimento Danni. Fondamentale per la riuscita dell’evento è stata la presenza della pista nell’area esterna al Centro, che è stata usata in quest’occasione per prove di guida sicura per le persone con disabilità. Insieme allo show, alle associazioni presenti il gruppo «Mask to ride» ha donato 2300 mascherine; le associazioni potranno richiederle per consegnare ai propri associati presso il Centro o contattando i referenti dei presidi dell’Agenzia Umbra per la Vita Indipendente (già attivi a Marsciano - Todi, Città di Castello, Assisi, Spoleto, Narni). Era presente all’evento anche Laura Rampini, la prima donna in carrozzina ad effettuare 167 lanci con il paracadute, che ha abbattuto i limiti convenzionali della disabilità: «Avevamo tanto bisogno di tornare a provare queste sensazioni ed emozioni, lo spirito di questa giornata ci aiuta a ripartire alla grandissima!» ha dichiarato. Andrea Tonucci, presidente dell’Associazione Vita Indipendente Umbria, conclude con queste parole: «Oggi è il primo giorno che lascio casa dopo i mesi di lockdown, trascorsi in smart working. È stata l’occasione per riaprire il centro alle persone, per andare verso un rientro alla normalità con le dovute precauzioni. Devo ringraziare questi ragazzi per la consegna delle mascherine e per averci donato un pezzo della loro passione».

